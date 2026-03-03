Кубок Украины: видеотрансляция матча Динамо Киев — Ингулец
Стартовый свисток на стадионе имени Валерия Лобановского прозвучит в 18:00
Фото: Динамо Киев
Во вторник, 3 марта, киевское Динамо проведет матч 1/4 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Подопечные Игоря Костюка примут Ингулец из Петрово.
Главный арбитр – Шандор О.А. (Львов).
Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало встречи — в 18:00.
Победитель пары получит прямую путевку в полуфинал турнира.
Видеотрансляция матча:
