Оболонь объявила о переходе защитника Ингульца Александра Жовтенко, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года.

По данным Transfermarkt, трансфер Жовтенко обошелся столичному клубу в 50 тысяч евро. За аналогичную сумму из Петрового в Киев перебрался экс-игрок Ингульца Роман Волохатый.

В текущем сезоне Жовтенко в составе Ингульца провел 14 матчей.

На зимний перерыв Оболонь ушла на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 17 очков.