Безумный гол украинского легионера принес очки аутсайдеру Экстраклассы. Видео
Лехия отобрала очки у Легии
34 минуты назад
Легия в домашнем поединке 16 тура Экстраклясы спаслась от поражения Лехии. Матч в Варшаве завершился со счетом 2:2.
Наиболее украинская команда чемпионата Польши продолжает борьбу за выживание и имела все шансы взять 3 очка на поле Легии.
Гости открыли счет в конце первого тайма благодаря точному удару Желизко. Экс-игрок молодежной сборной Украины ударом с лета шокировал многотысячную армию поклонников Легии, воспользовавшись ассистом лучшего бомбардира чемпионата Бобчека.
Своим шедевром после начала второго тайма ответил Капустка, сравняв счет.
Хозяева ближе к завершению игры попытались вырвать победу, нарвавшись на контратаку, которая привела к голу Чирковича на 77-й минуте.
На последних минутах встречи Лехия не смогла удержать победу, позволив Урбанскому пробить мимо Дячука и спаслись от поражения.
В матче против Легии с первых минут выходили Иван Желизко и Максим Дячук. После перерыва с лавки вышел Богдан Вьюнник, а Антон Царенко провел в запасе Лехии.
Экстракляса. 16 тур
Легия - Лехия 2:2
Голы: Капустка, 53, Урбанский, 90+4 - Желизко, 42, Чиркович, 77
