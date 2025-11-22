Российское дерби дало старт новому туру Экстракласы. Видео
Термалика принимала Арку
24 минуты назад
Фото - Экстракласса
Термалика в стартовом матче 16 тура Экстраклассы встречалась с Аркой. Поединок завершился со счетом 2:0.
В составе Термалики в конце матча вышел 37-летний защитник Артем Путивцев. Гости, в свою очередь, дали практику нападающему Назарию Русину, которого взяли в аренду у Сандерленда.
Экстракласса. 16 тур
Термалика - Арка 2:0
Голы: Кужава, 14, Кубица, 88
Арка занимает 10 место в турнирной таблице Экстраклассы, набрав 18 очков. Термалика с 16 баллами поднялась на 16 место.