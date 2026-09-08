Павел Василенко

Вратарь и капитан английского футбольного клуба South East Dons Джордж Десмонд Камураси получил предложение, которое может полностью изменить его жизнь. 36-летнего футболиста выбрали королем Торо – небольшого королевства на западе Уганды.

Как сообщает британская пресса, Камураси специальный комитет утвердил преемником его двоюродного брата Ойо Нимбы. Предыдущий монарх умер в конце прошлого месяца в возрасте 34 лет. Он возглавил Торо еще в трехлетнем возрасте и в свое время был самым молодым правящим монархом мира.

Если Камураси согласится принять корону, он не станет главой всей Уганды. Страна является республикой, которую возглавляет избранный президент. В то же время в Уганде до сих пор существуют традиционные монархии, которые продолжают функционировать по образцу доколониальных королевств.

Политические полномочия таких монархов в основном носят символический характер, однако они сохраняют значительное культурное и социальное влияние.

Пока неизвестно, согласится ли Камураси покинуть Англию и вернуться в Уганду. По данным британских СМИ, он вырос в Великобритании, имеет там семью и почти не владеет языком торо.

В настоящее время Камураси продолжает выступать за South East Dons. Команда проводит домашние матчи в Бекслихите, пригороде на юго-востоке Лондона. Клуб основал в 2014 году рэпер Эндрю Макхью, известный под сценическим именем Дон Страпзу.