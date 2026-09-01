Павел Василенко

Манчестер Сити и Челси достигли принципиальной договоренности о трансфере Энцо Фернандеса. По информации различных источников, сумма сделки может составить от 125 до 137 миллионов фунтов стерлингов. Если будет подтверждена верхняя оценка, трансфер аргентинца станет самым дорогим в истории английского футбола.

На данный момент рекорд принадлежит Александеру Исааку, который прошлым летом перешел из Ньюкасла в Ливерпуль за 125 миллионов фунтов. В случае с Фернандесом эта отметка может быть превышена.

Ожидается, что в ближайшее время аргентинец пройдет медицинское обследование в Лондоне. Стороны имеют очень мало времени для завершения всех формальностей, поэтому переговоры находятся на финальной стадии.

Фернандес оставался на скамейке запасных в первых двух матчах Челси в новом сезоне Английской Премьер-лиги. Главный тренер синих Хаби Алонсо ранее подчеркивал, что хочет видеть в своей команде футболистов, полностью сосредоточившихся на работе в клубе.

Челси приобрел аргентинского полузащитника в январе 2023 года, заплатив за него Бенфике 121 миллион евро. Теперь лондонцы могут получить за игрока еще большую сумму.