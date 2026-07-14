Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился прогнозом на полуфинал чемпионата мира-2026 между Англией и Аргентиной, резко раскритиковав команду Лионеля Скалони.

В любом случае, аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. Да, у них сильные исполнители, но их игре не хватает целостности. Не менее квалифицированные футболисты есть и у англичан, но их в полуфинал затащили отдельные игроки, имею в виду Джуда Беллингема и Гарри Кейна. Здесь борьба за выход в финал будет очень серьезной.

У англичан я назвал лидеров, но у Аргентины есть Месси. Лионель в почтенном для футболиста возрасте, но все равно может забить гол или отдать голевой пас из ничего. Предположу, что основное время завершится ничьей – 1:1, а в дополнительное время победу одержат аргентинцы, – заявил Сабо в интервью Meta.ua.