Денис Седашов

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк проведет свой второй бой на профессиональном ринге против французского полутяжеловеса Ленни Патрача (8-0-1, 5 КО).

Бой состоится 25 июля в Саудовской Аравии в андеркарде поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).

В своем дебютном поединке в марте Хижняк нокаутировал в первом раунде колумбийца Вильмера Барона (8-14-1, 6 КО).

Хижняк впервые стал чемпионом международного турнира после Олимпиады в Париже.