Альварес — о Месси: «Мы сделаем всё, чтобы он снова выиграл чемпионат мира»
Следующий матч аргентинцы проведут против Англии
около 1 часа назадПодписаться в
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал игру капитана команды Лионеля Месси после победы над Швейцарией (3:1) в 1/4 финала чемпионата мира. Слова приводит Фабрицио Романо в X.
Форвард подчеркнул высокую мотивацию лидера сборной и стремление партнеров помочь ему завоевать очередной титул.
Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждый матч для него – это битва.
В среду, 15 июля, сборная Аргентины проведет полуфинальный поединок мирового первенства, где будет противостоять национальной команде Англии.
Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.
«Разговаривай со мной с уважением»: Месси поставил на место главного судью матча со Швейцарией.