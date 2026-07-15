Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы против Университати Клуж. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

«Университатя» - опытная команда, которую мы уважаем. В матче недельной давности они сыграли с тремя номинально опорными полузащитниками - тактическая задумка главного тренера. Несмотря на это, наша команда создала достаточно моментов, доминировала в течение игры. Мы сосредоточены на своей игре. Перед матчем тихая уверенность сильнее громких заявлений.

Советы Бленуце? Мы достаточно хорошо изучили оппонентов, ведь имеется множество открытых источников. Владислав давно играл за «Университатю», поэтому не могли полагаться на это.

20 тысяч болельщиков? Считаю, что, наоборот, такая атмосфера будет придавать нам сил.