Сергей Разумовский

19-летний защитник Даниэль Дехтяр подписал новый контракт с киевским Динамо. Об этом сообщает агентская компания FAMK Group.

Для футболиста это соглашение стало первым профессиональным контрактом с Динамо. Дехтяр поставил подпись под договором, рассчитанным на три года.

В прошлом сезоне защитник был одним из основных игроков команды U-19. Он выступал сразу на двух позициях в линии обороны — в центре защиты и на левом фланге.

В новом сезоне Дехтяр продолжит выступления за команду Динамо U-21. Одновременно молодой футболист будет ждать свой шанс проявить себя и получить вызов в основную команду киевлян.

Ранее Динамо отдало полузащитника в аренду европейскому клубу.