Сборная Украины по волейболу победила Иран на старте третьей недели Лиги наций
Наиболее результативным в составе сине-желтых стал Ковалёв — 22 очка
36 минут назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Национальная сборная Украины по волейболу одержала победу в первом матче третьей игровой недели мужской Лиги наций-2026. Сине-желтые в четырех сетах обыграли команду Ирана.
Самым результативным в составе украинской команды стал Илья Ковалёв — 22 очка.
Лига наций-2026. Мужчины
Украина — Иран 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)
Свой следующий поединок украинцы проведут 16 июля против сборной Сербии.
Стал известен состав сборной Украины на третью игровую неделю Лиги наций.