Сергей Разумовский

Анатолий Трубин может стать одним из заметных персонажей ближайшего летнего трансферного окна. По информации португальского издания A Bola, вратарь Бенфики и сборной Украины попал в сферу интересов мадридского Реала.

Испанский клуб рассматривает 24-летнего украинца как потенциальное усиление вратарской позиции на случай, если летом команду покинет Андрей Лунин. Его дальнейшее будущее в Мадриде остается неопределённым, поэтому руководство Реала заранее анализирует возможные варианты замены. Основным голкипером клуб по-прежнему видит Тибо Куртуа, однако в Мадриде хотят иметь готовый план на случай кадровых изменений.

Трубин уже некоторое время находится под наблюдением скаутов Реала. В клубе оценивают его выступления за Бенфику и национальную команду Украины, обращая внимание на стабильность, опыт в еврокубках, возраст и потенциал для дальнейшего прогресса.

Дополнительным фактором может быть Жозе Моуринью. Португальский тренер хорошо знает возможности украинского вратаря после совместной работы в Бенфике, так что его мнение может сыграть определённую роль в возможном интересе к игроку.

Бенфика не исключает продажи Трубина, но не планирует отпускать одного из важных футболистов дешево. По данным источника, лиссабонский клуб готов рассматривать предложения только от 20 миллионов евро. Кроме Реала, за ситуацией вокруг украинца следят Тоттенхэм, ПСЖ и Астон Вилла, которые также могут искать усиление на вратарскую позицию.

Напомним, звездный одноклубник Судакова и Трубина отказался от нового контракта.