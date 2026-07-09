Сергей Разумовский

Ньюкасл приблизился к подписанию полузащитника Фрайбурга Йохана Манзамби. Английский клуб уже достиг полной договоренности с немецкой стороной относительно трансфера швейцарского хавбека, а сам переход находится на финальной стадии оформления.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, которую он обнародовал в соцсети X, клубы согласовали все ключевые условия будущей сделки. Сумма трансфера должна составить 60 миллионов евро. Для Ньюкасла это может стать одной из самых заметных покупок трансферного окна, ведь Манзамби рассматривается как футболист, способный существенно усилить центральную зону команды.

🚨💣 EXCLUSIVE | Newcastle and SC Freiburg have reached a full agreement over the transfer of Johan Manzambi worth €60m.



All agreed between the clubs. #NUFC are now finalising the final details of the agreement with Manzambi. Long-term contract prepared.



Aston Villa were also… pic.twitter.com/2omcWbVPwo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026

В настоящее время английский клуб завершает переговоры уже непосредственно с самим игроком по условиям личного контракта. Для 23-летнего швейцарца подготовлено долгосрочное соглашение, а после согласования последних деталей стороны смогут перейти к формальному завершению трансфера.

Интерес к Манзамби проявлял не только Ньюкасл. Сообщается, что после тяжелой травмы Амаду Онана к борьбе за полузащитника присоединилась Астон Вилла, которая также искала варианты для усиления средней линии. Тем не менее, именно Ньюкасл в настоящее время находится в наилучшей позиции и имеет наибольшие шансы довести переход до конца.

Ожидается, что официальное оформление трансфера состоится после того, как представители футболиста и английского клуба согласуют финальные пункты личного соглашения. Основные договоренности между Ньюкаслом и Фрайбургом уже достигнуты, поэтому ключевым вопросом остается контракт Манзамби с новым клубом.

Йохан Манзамби перешел в Фрайбург зимой 2023 года из Серветта. В прошлом сезоне швейцарский полузащитник был одним из важных игроков немецкой команды и провел 47 матчей во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и девять результативных передач.

Напомним, в настоящее время Манзамби травмирован. Его сборная Швейцарии в четвертьфинале сыграет против Аргентины.