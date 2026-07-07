Павел Василенко

Сборная Швейцарии понесла серьезную кадровую потерю накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии. Один из главных героев команды Йоган Манзамби не сможет помочь партнерам из-за травмы колена, полученной на тренировке.

20-летний полузащитник был одним из открытий турнира. В победном матче против Алжира (2:0) он отметился результативной передачей на первый гол, а в целом на чемпионате мира уже записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

По информации журналиста DAZN Андреса Вайса, повреждение не является серьезным, однако медицинский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, поэтому он пропустит встречу с Колумбией. Таким образом швейцарцы остались без одного из своих ключевых исполнителей перед решающим поединком.

В то же время яркая игра Манзамби уже привлекла внимание ведущих клубов Европы. По данным Флориана Плеттенберга, «Ньюкасл» практически завершил переговоры по трансферу швейцарца. Английский клуб готов выложить за талантливого хавбека около 60 миллионов евро, а официальное оформление сделки ожидается после завершения чемпионата мира.

Матч Швейцария – Колумбия состоится сегодня в 23:00. Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Аргентина – Египет.