Павел Василенко

Англия и Норвегия сыграют четвертьфинальный матч чемпионата мира в воскресенье в 00:00, и матч может начаться позже из-за погодных условий.

Матч состоится в Майами в 17:00 по местному времени, температура должна достичь 34 градусов Цельсия, а дополнительную проблему создает высокая влажность, из-за которой в начале игры будет казаться, что на улице даже 43 градуса.

Кроме того, прогнозируются грозы, и если это произойдет, начало матча будет перенесено как минимум на 30 минут.

Напоминаем, что согласно строгим правилам, матч должен быть остановлен, если удар молнии зафиксирован в пределах 13 километров от стадиона.

Англичане уже столкнулись с переносом матча из-за погоды на этом чемпионате, так как их поединок 1/8 финала против Мексики был перенесен на час из-за грозового предупреждения.