Уимблдон, полуфинал. Костюк – Носкова. Видеотрансляция
Марта впервые в карьере может выйти в решающий матч британского мейджора
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) сыграет матч в рамках полуфинальной стадии Wimbledon.
Костюк сыграет с чешкой Линдой Носковой (№12 WTA). Начало – не ранее 17.00.
Прямая трансляция матча – на «Суспільне Спорт».
Это будет вторая официальная встреча теннисисток. В апреле Марта победила Линду на турнире в Мадриде.
Костюк в шестой раз играет в основной сетке Wimbledon. Она впервые выступит в полуфинале. До этого её лучшим результатом был третий раунд.
Марта в первом круге разгромила аргентинку Надию Подорошку, во втором круге одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой, в третьем обыграла американку Эмму Наварро, в 1/8 финала – другую представительницу США Эшлин Крюгер, а в 1/4 финала – итальянку Жасмин Паолини.
Для Носковой это дебютный полуфинал на уровне серии Grand Slam.
В финале победительница сыграет против сильнейшей в паре Каролина Мухова – Кори Гауфф.
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