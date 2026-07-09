Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) сыграет матч в рамках полуфинальной стадии Wimbledon.

Костюк сыграет с чешкой Линдой Носковой (№12 WTA). Начало – не ранее 17.00.

Прямая трансляция матча – на «Суспільне Спорт».

Это будет вторая официальная встреча теннисисток. В апреле Марта победила Линду на турнире в Мадриде.

Костюк в шестой раз играет в основной сетке Wimbledon. Она впервые выступит в полуфинале. До этого её лучшим результатом был третий раунд.

Марта в первом круге разгромила аргентинку Надию Подорошку, во втором круге одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой, в третьем обыграла американку Эмму Наварро, в 1/8 финала – другую представительницу США Эшлин Крюгер, а в 1/4 финала – итальянку Жасмин Паолини.

Для Носковой это дебютный полуфинал на уровне серии Grand Slam.

В финале победительница сыграет против сильнейшей в паре Каролина Мухова – Кори Гауфф.

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