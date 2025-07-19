Сергей Стаднюк

Очередным днем контрольных матчей станет суббота, 19 июля. Львовский Рух проведет сразу два контрольных матча. Соперниками «желто-черных» станут команда Второй лиги Куликов и представитель Первой лиги Буковина. Стартовую игру дня львовяне проведут в 11:00.

Центральная из двух игр состоится в Винниках на учебно-тренировочной базе Руха. Это будет желто-черное дерби. Начало контрольного матча в 16:00. Для Буковины это пятый спарринг на летних сборах, предыдущие четыре завершились уверенными победами с общим счетом 15:0. Черновчане последовательно обыграли Скалу 1911, Ужгород, Металлист и Эпицентр, а пять из пятнадцати голов забил нападающий Андрейчук.

Рух, который начал подготовку к сезону под руководством Ивана Федика, уже провел пять контрольных встреч, в которых одержал одну победу, две ничьи и дважды проиграл. Перед матчем с Буковиной львовяне сыграют еще один спарринг против клуба Куликов-Билка. Несмотря на смешанные результаты, команда активно готовится к новому сезону, сочетая тренировки с матчевой практикой.

Прямая трансляция обоих матчей будет доступна на YouTube-канале RUH TV.

11:00 | Рух – Куликов. Прямая трансляция

16:00 | Рух – Буковина. Прямая трансляция

До этого контрольный матч проведет и Металлист. Харьковская команда встретится с СК Вильхивцы из Второй лиги. Начало встречи в 14:00. Прямая трансляция доступна на официальном YouTube-канале клуба.

14:00 | Металлист – Вильхивцы. Прямая трансляция

В Коваливке на стадионе Колос состоится пятый контрольный матч летнего межсезонья для ЛНЗ. Черкасская команда сыграет против местной команды, начало поединка – в 16:00. После уверенной победы над Ингульцом со счетом 5:0 подопечные Виталия Пономарева стремятся продолжить результативную серию. Впереди у ЛНЗ еще три домашних спарринга на собственной базе перед стартом нового сезона.

Колос завершил прошлый сезон УПЛ на десятом месте. Команда из Коваливки уже неоднократно встречалась с ЛНЗ, и ни разу не смогла одержать победу. Для обоих клубов этот матч станет очередным этапом подготовки к кампании 2025/2026.

16:00 | Колос – ЛНЗ. Прямая трансляция

Центральный матч игрового дня состоится за границей. Металлист 1925 проведет пятый контрольный поединок на летнем сборе в Австрии. Соперником харьковчан станет команда, которая играла в первой Бундеслиге в прошлом сезоне – Бохум. Игра состоится на арене Зильберштадт в городе Шваци начнется в 16:00 по киевскому времени.

Поединок пройдет в нестандартном формате – четыре тайма по 30 минут. Следить за ходом матча болельщики смогут в прямой трансляции на клубном YouTube-канале Металлиста 1925.

16:00 | Бохум – Металлист 1925. Прямая трансляция