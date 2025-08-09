Павел Василенко

Ливерпуль ненасытен в это трансферное окно. Чемпионы Англии нацелились на еще одного игрока высокого класса.

Этим летом Ливерпуль сделал несколько важных подписаний, в частности, на «Энфилд Роуд» прибыли Флориан Вирц, Уго Эките и Жереми Фримпонг. Несмотря на это, чемпионы Англии все еще ищут способы укрепить свой состав.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что красные нацелены не только на Александера Исака из Ньюкасла, но и на Бредли Барколя из ПСЖ. Сообщается, что Ливерпуль внимательно следит за ситуацией француза. Пока что нет информации о трансферном предложении или более детальных контактах.

«ПСЖ сохраняет спокойствие, придерживаясь своей позиции, что Барколя не продается. Чемпионы Франции рассматривают эти слухи как потенциальную дымовую завесу, связанную с стремлением Ливерпуля приобрести Исака», – объясняет Плеттенберг.

Ливерпуль – не первый клуб, который проявил интерес к Барколю этим летом. Имя французского вингера ранее связывали с Баварией.

Контракт Барколя с ПСЖ действует до середины 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.