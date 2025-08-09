Павел Василенко

Похоже, что Реал Мадрид больше не собирается покупать игроков этим летом. Они начали работать над следующим трансферным окном. Их цель на следующий год – игрок ПСЖ.

Текущее трансферное окно было чрезвычайно активным для Реала, так как команда Хаби Алонсо пригласила Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсена, Альваро Каррераса и Франко Мастантуоно.

В течение недель СМИ сообщали, что столичный клуб все еще ищет нового полузащитника. После того как Мартин Субименди перешел в Арсенал, а Родри решил продолжить сотрудничество с Манчестер Сити, гранд отказался от идеи усиления полузащиты.

По данным Marca, руководство Реала не сбавляет оборотов и мечтает подписать Витинью. Игрок ПСЖ провел фантастический сезон в составе чемпионов Франции.

В прошлом сезоне 25-летний игрок сыграл 59 матчей, забив восемь голов и отдав пять результативных передач. Его впечатляющие выступления помогли клубу одержать победу в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов.

Испанское издание отмечает, что португальский игрок стал главной целью для Реала в следующем трансферном окне. Однако, похоже, гиганту придется глубоко залезть в карман.

ПСЖ оценивает полузащитника в 90 миллионов евро. Если эта информация подтвердится, и Реал удовлетворит требования французского клуба, Витинья станет одной из самых дорогих покупок мадридцев.