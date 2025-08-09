Сергей Стаднюк

Голкипер Люка Шевалье перешел из Лилля в ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пари Сен-Жермен официально объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним французским вратарем Лукасом Шевалье. Футболист будет выступать под 30-м номером. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Родившийся в Кале, Шевалье начал футбольный путь в SC Coquelles, а позже играл за AS Marck, после чего в 2014 году присоединился к академии Лилля. В 16 лет дебютировал в четвертом дивизионе, а в сезоне 2021 стал чемпионом Франции в составе Лилля как третий вратарь.

После успешной аренды в Валансьене, где его признали открытием среди вратарей Лиги 2, он вернулся в Лилль и быстро закрепился в стартовом составе, отличившись стабильной игрой и большим количеством «сухих» матчей. В сезоне 2023/24 провел 44 поединка, помогая клубу выйти в четвертьфинал Лиги конференций и стать второй лучшей обороной Лиги 1.

Шевалье, подчеркивают в ПСЖ, известен уверенностью на линии, в воздушных дуэлях и хорошей игрой ногами. В мае 2024 года он получил награду лучшего вратаря Лиги 1 по версии UNFP и стал самым молодым номинантом на звание лучшего кипера по версии ФИФА. На международной арене прошел все молодежные сборные Франции, в 2023 году защищал ворота на молодежном Евро, а осенью впервые получил вызов в национальную команду.

Напомним, в составе ПСЖ Шевалье должен заменить россиянина матвея сафонова, которого не желает видеть в команде потенциальный новичок, украинец Илья Забарный.