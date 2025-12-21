Павел Василенко

Звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор оказался под волной критики со стороны собственных болельщиков. В матче чемпионата против Севильи, который состоялся вчера вечером, бразилец был громко освистан трибунами во время своей замены.

Винисиус отыграл до 83-й минуты в статусе капитана Реала, после чего уступил место на поле нападающему Гонсало Гарсия. Вскоре в соцсетях появилось видео, на котором четко слышно, как фанаты мадридского клуба свистят своему лидеру.

Реакция футболиста не заставила себя ждать. Уже вскоре после финального свистка разъярённый Винисиус изменил фотографию своего профиля в Instagram.

Всего через десять минут после окончания игры, находясь ещё в раздевалке, бразилец убрал фото, на котором он позировал с футболкой Реала, и заменил его снимком в форме национальной сборной Бразилии.

Конец 2025 года Винисиус встречает в напряженной атмосфере. Его отношения с болельщиками Реала, а также с главным тренером Хаби Алонсо, остаются сложными. Свист с трибун в матче против Севильи стал очередным сигналом недовольства фанатов поведением игрока на протяжении сезона.