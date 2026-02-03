Болонья не нашла аргументов, как остановить Милан
«Россонери» не отпускают Интер в отрыв
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Болонья в заключительном матче 23 тура Серии А принимала Милан. Игра завершилась со счетом 0:3.
«Россонери» продемонстрировали впечатляющую игру на стадионе «Ренато Даль’Ара».
Победу команде Массимилиано Аллегри обеспечили точные удары Лофтуса-Чика, Нкунку и Рабьо.
Серия А. 23-й тур
Болонья - Милан 0:3
Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (с пенальти), Рабьо, 48
Милан после 23 туров отстает на 5 очков от лидирующего Интера. Болонья - десятая, набрав 30 баллов.
