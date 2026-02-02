Милан продлил контракт с капитаном
Меньян остается в клубе
около 2 часов назад
Майк Меньян / Фото - ФК Милан
Милан объявил о продлении контракта с капитаном россонери Майком Меньяном, пишет официальный сайт клуба.
После длительных переговоров новое соглашение будет рассчитано до лета 2021 года.
Меньян провел 188 матчей за Милан и был одной из ключевых фигур в завоевании Скудетто 2021/22 и Суперкубка Италии 2024 года. На индивидуальном уровне его было названо лучшим вратарем Серии А сезона 2021/22.
В этом сезоне капитан Милана сыграл 25 матчей, 20 пропущенных, 11 "клиншитов".
