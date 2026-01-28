Украинский форвард Ромы Артем Довбик был близок к тому, чтобы сменить клуб и продолжить карьеру в Болонье. Об этом сообщает ÈTV.

По данным источника, обладатель Кубка Италии планировал отправить Тейса Даллинга в аренду и на его место пригласить 28-летнего нападающего римлян. Однако сделка так и не состоялась, и трансфер был сорван из-за проблем Довбика со здоровьем.

В этом сезоне Артем Довбик сыграл 16 матчей на клубном уровне, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского нападающего в 20 миллионов евро.

Ранее Рома притормозила чемпионское шествие Милана.