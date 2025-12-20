В матче полуфинала Суперкубка Италии Болонья сумела пройти Интер, одержав победу в серии пенальти после боевой ничьи 1:1 по итогам основного времени. Встреча, прошедшая на нейтральном стадионе в Саудовской Аравии, держала в напряжении до конца и завершилась драматической развязкой.

Интер быстро вышел вперед: уже на второй минуте Маркус Тюрам отправил мяч в сетку после передачи Алессандро Бастони. Однако постепенно Болонья выровняла игру и на 35-й минуте восстановила равенство, так как Риккардо Орсолини реализовал пенальти, назначенный после вмешательства VAR за игру рукой со стороны Янна Биссека.

После перерыва обе команды имели шансы склонить чашу весов в свою пользу. В соответствии с форматом турнира, овертаймы не проводились, так что результат противостояния определила серия пенальти.

В ней больше повезло Болонье. Соперники допускали ошибки, а решающий удар хладнокровно выполнил Чиро Иммобиле — 3:2. Благодаря этому успеху Болонья вышла в финал Суперкубка Италии, где 22 декабря сыграет против Наполи.

Суперкубок Италии, полуфинал

Болонья — Интер 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Орсолини, 35 (пен.) — М. Тюрам, 2