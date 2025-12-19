Сергей Разумовский

Руководство Серии A официально опубликовало календарь матчей Суперкубка Италии сезона 2025/26. Интер примет участие в турнире уже в пятый раз подряд – миланцы квалифицировались благодаря второму месту в чемпионате Италии по итогам сезона-2024/25. Наполи – действующий чемпион Серии A, Болонья – обладатель Кубка Италии сезона 2024/25, а Милан в прошлом сезоне дошел до финала национального кубка.

Уже определился первый финалист турнира. Им стал Наполи, уверенно обыгравший Милан (2:0). Во втором полуфинале уже сегодня, 19 декабря, между собой сыграют Интер и Болонья. Игру на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

🔥▶️ Смотрите прямую трансляцию матча Болонья – Интер!

Турнир уже в шестой раз в истории примет Саудовская Аравия – матчи пройдут в столице страны Эр-Рияде. Решающий матч за трофей состоится в понедельник, 22 декабря 2025 года.