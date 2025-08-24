Дуэт экс-игроков Арсенала не позволил МЮ обыграть Фулхэм
Команды поделили очки в Лондоне
23 минуты назад
Фулхэм в рамках 2 тура АПЛ на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. Матч в Лондоне завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами после перерыва, несмотря на то, что в первой половине игры МЮ имел возможность повести в счете, если бы Фернандеш реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR.
Команда Рубена Аморима вышла вперед на 58-й минуте, когда Муниз срезал мяч в собственные ворота после удара головой в исполнении Йорро.
Фулхэму понадобилось 15 минут, чтобы ответить своим взятием ворот, которое организовали Ивоби и Смит-Роу. Бывшие футболисты Арсенала организовали гол, который помог подопечным Марку Силвы свести игру к ничьей.
АПЛ. 2 тур
Фулхэм - МЮ 1:1
Голы: Смит-Роу, 73 - Муниз, 58
