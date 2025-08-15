Павел Василенко

Ожидается, что Кингсли Коман вскоре покинет Баварию. Его следующая команда – Аль-Наср, где он будет играть вместе с Криштиану Роналду.

Инсайдеры Флориан Плеттенберг и Фабрицио Романо объявили финансовые детали сделки. Сумма трансфера за 29-летнего француза составила 35 миллионов евро.

Бавария также сэкономит 35 миллионов евро на зарплате, которую ей пришлось бы выплачивать Коману до 2027 года. После прохождения медицинского осмотра игрок сам подпишет трехлетний контракт с Аль-Насром.

Коман выступал за Баварию с 2017 года. Ранее он играл за Ювентус и ПСЖ. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.