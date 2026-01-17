Боруссия Д выстрадала победу над последней командой Бундеслиги
Санкт-Паули чуть не устроил камбэк
около 2 часов назад
Фото - Боруссия Д
Боруссия Д устроила голевую перестрелку с Санкт-Паули в матче 18 тура Бундеслиги. Матч в Бремене завершился со счётом 3:3.
Хозяева умудрились растерять преимущество в два гола. Когда казалось, что аутсайдер чемпионата уедет в Гамбург с очками, Байер заработал на себе пенальти.
Проверка на VAR подтвердила факт нарушения правил в штрафной Санкт-Паули. Капитан Дортмунда Джан исполнил 11-метровый, подарив неистовую радость «Вестфаленштадиону».
Бундеслига. 18 тур
Боруссия Д - Санкт-Паули 3:2
Голы: Брандт 45+1, Адейеми 54, Джан 90+6 (с пенальти) – Сэндс 62, Джонс 72