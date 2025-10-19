Результаты дня в Германии. Айнтрахт упустил победу в игре с Фрайбургом, а Хоффенхайм не заметил Санкт-Паули.
Состоялись матчи седьмого тура Бундеслиги
около 2 часов назад
В первом поединке тура встретились соседи по таблице Фрайбург и Айнтрахт. Хозяева открыли счет уже в дебюте матча, но к перерыву оказались позади: Буркардт оформил дубль и перевернул ход встречи.
Во второй половине Фрайбург владел инициативой и постоянно давил на ворота соперника, однако франкфуртцы стойко защищались. Казалось, Айнтрахт увезет победу, но за несколько минут до окончания основного времени Грифо спас команду, блестяще реализовав штрафной.
Бундеслига, 7-й тур
Фрайбург – Айнтрахт – 2:2
Голы: Шерхант, 2, Грифо, 87 – Буркардт, 18, 38
В следующей встрече Хоффенхайм на выезде неожиданно разгромил Санкт-Паули. Первая половина прошла без забитых мячей, но после перерыва гости устроили голевое шоу, отправив в ворота хозяев три мяча.
Стоит отметить, что под занавес матча хозяева все же поразили ворота соперника, однако взятие ворот оказалось отменено из-за офсайда.
Бундеслига, 7-й тур
Санкт-Паули – Хоффенхайм – 0:3
Голы: Туре, 54, Крамарич, 59, Прьомель, 80