В первом поединке тура встретились соседи по таблице Фрайбург и Айнтрахт. Хозяева открыли счет уже в дебюте матча, но к перерыву оказались позади: Буркардт оформил дубль и перевернул ход встречи.

Во второй половине Фрайбург владел инициативой и постоянно давил на ворота соперника, однако франкфуртцы стойко защищались. Казалось, Айнтрахт увезет победу, но за несколько минут до окончания основного времени Грифо спас команду, блестяще реализовав штрафной.

Бундеслига, 7-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 2:2

Голы: Шерхант, 2, Грифо, 87 – Буркардт, 18, 38

В следующей встрече Хоффенхайм на выезде неожиданно разгромил Санкт-Паули. Первая половина прошла без забитых мячей, но после перерыва гости устроили голевое шоу, отправив в ворота хозяев три мяча.

Стоит отметить, что под занавес матча хозяева все же поразили ворота соперника, однако взятие ворот оказалось отменено из-за офсайда.

Бундеслига, 7-й тур

Санкт-Паули – Хоффенхайм – 0:3

Голы: Туре, 54, Крамарич, 59, Прьомель, 80