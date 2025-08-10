Павел Василенко

Боруссия Дортмунд пока что приобрела только одно усиление на будущий сезон, а именно Джоба Беллингема, младшего брата Джуда Беллингема, за которого они заплатили Сандерленду 30,5 миллиона евро.

По данным известного Bild, причина безактивности дортмундцев на трансферном рынке кроется вне поля. А именно, клубу пришлось выделить целых 11 миллионов евро на полную реконструкцию кухни на стадионе «Сигнал Идуна Парк», что составляет пятую часть общего бюджета клуба на этот сезон.

После прошлогодней санитарной проверки существующие кухонные помещения были признаны «устаревшими и несанкционированными», что заставило руководство быстро действовать, чтобы обеспечить соответствие стадиона нормам здравоохранения и безопасности.

Из-за этих внезапных расходов клуб до сих пор был чрезвычайно сдержан в отношении трансферов. Кроме приобретения молодого Беллингема, других подкреплений нет, и руководство в настоящее время пытается освободить бюджет, продавая игроков.

В списке потенциальных игроков, которые отправятся на замену, также есть футболисты с двумя самыми высокими зарплатами в клубе – защитник Никлас Зюле и полузащитник Юлиан Брандт. Клуб активно ищет для них новые команды, чтобы освободить место для привлечения новых футболистов.

Напомним, что ранее этим летом Боруссия уже продала Джейми Байно-Гиттенса в Челси за 56 миллионов евро, пытаясь амортизировать финансовую нагрузку.