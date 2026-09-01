Бывший вратарь киевского Динамо Денис Бойко в Instagram отреагировал на противоречивые судейские решения в эпизодах с голами Шахтера и Буковины.

Эксфутболист не понимает, почему взятие ворот Шахтера в матче против Полесья (0:2) было отменено из-за фола, тогда как гол в ворота Динамо, забитый в моменте с участием голкипера Вячеслава Суркиса, арбитр признал легальным.

А теперь, будьте так любезны, объясните мне, далекому от футбола и вратарской игры: где фол, а где – нет?!

Я сейчас не пытаюсь кого-то оправдать или обвинить. Мне интересно исключительно толкование момента. Хочу найти лишь справедливость и последовательность…