Сергей Разумовский

Максим Брагару покидает киевское Динамо и продолжит карьеру в житомирском Полесье. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

23-летний украинский полузащитник уже выступал за Полесье в прошлом сезоне на правах аренды. Теперь речь идет о полноценном трансфере. Хотя официальные детали сделки пока не раскрываются, ранее сообщалось, что переход Брагару может обойтись житомирскому клубу примерно в два миллиона евро. Он подписал контракт до лета 2029 года.

Желаем Максиму Брагару успехов в дальнейшей карьере 🤝 ФК Динамо Киев

Брагару перешел в Динамо летом 2024 года из Черноморца. Тогда трансфер полузащитника стоил киевлянам около 300 тысяч евро. В составе Динамо Максим провел 27 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

После этого футболист выступал за Полесье на правах аренды. В житомирской команде он провел 29 матчей, отметившись пятью голами и пятью ассистами. Таким образом, Брагару возвращается в Полесье уже как полноценный игрок команды, если информация о окончательном трансфере подтвердилась официально.

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