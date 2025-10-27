Брат звезды УПЛ заставил Ювентус сложить оружие перед Лацио
Юве не смог взять очки в Риме
Тома Башич / Фото - Getty Images
Лацио и Ювентус закрывали программу 8 тура Серии А. Матч в Риме завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Героем встречи стал полузащитник римлян Тома Башич, который на старте поединка решился на дальний удар на подступах к штрафной Юве, который принес победу Лацио в этом поединке.
К слову, Тома является братом-близнецом Якова Башича, который играет в составе луганской Зори, оформив дебютный гол в текущей кампании.
Серия А. 8 тур
Лацио - Ювентус 1:0
Гол: Башич 9
