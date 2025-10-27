Лацио и Ювентус закрывали программу 8 тура Серии А. Матч в Риме завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Героем встречи стал полузащитник римлян Тома Башич, который на старте поединка решился на дальний удар на подступах к штрафной Юве, который принес победу Лацио в этом поединке.

К слову, Тома является братом-близнецом Якова Башича, который играет в составе луганской Зори, оформив дебютный гол в текущей кампании.

Серия А. 8 тур

Лацио - Ювентус 1:0

Гол: Башич 9

