Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко рассказал о своих мыслях перед матчем-ответом первого раунда квалификации Лиги Европы против Университати Клуж. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Сейчас все команды готовы играть каждые три дня, к тому же сезон только начался. Возможно, пауза нам на руку, а, возможно, наоборот, у соперников лучший тонус. «Университатя» в суперкубковой игре несколько изменила состав по сравнению с нашим матчем.

Не хочется делать громкие заявления перед игрой. Завтра всё решится на футбольном поле. Посмотрим, кто будет лучше - надеюсь, что наша команда. 20 тысяч болельщиков? - Мы не в первый раз играем при заполненных трибунах, это не новость. Ожидаем хорошую атмосферу и надеемся победить.

Не хотелось бы выделять отдельные личности. «Университатя» как команда в целом провела очень неплохой матч: не позволила нам забить мяч, оборонялась в течение 90 минут и создавала моменты. Мы допустили такой результат в первом матче из-за собственных ошибок, поэтому хотим начать эту игру с гола и завершить победой.