Бразилия наказала Панаму за невызов нападающего Динамо на чемпионат мира-2026
Именно форварда киевлян не хватило команде?
15 минут назад
Сборная Бразилии уверенно победила Панаму в товарищеском матче со счетом 6:2.
Начало встречи осталось за бразильцами: уже на 2-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор, который точно исполнил штрафной удар. Для вингера этот гол стал первым за национальную команду за последние пять матчей. В последний раз он забивал за сборную 10 октября в игре против Южной Кореи, которая завершилась победой Бразилии 5:0.
Кроме забитого мяча, Винисиус также записал на свой счет результативную передачу, ассистировав Каземиро, который отличился на 39-й минуте.
В итоге Бразилия одержала разгромную победу благодаря голам Винисиуса Жуниора, Каземиро, Раяна, Лукаса Пакеты, Игора Тиаго, который реализовал пенальти, и Данило. В составе Панамы отличился Гарви, также автогол оформил Матеус Кунья.
Товарищеский матч
Бразилия – Панама 6:2
Голы: Винисиус Жуниор, 2, Каземиро, 39, Раян, 53, Лукас Пакета, 60, Игор Тиаго, 63 (пен.), Данило, 81 – Кунья, 14 (автогол), Гарви, 84
Ранее сообщалось, что нападающий киевского Динамо Эдуардо Герреро не получил вызов в сборную Панамы на чемпионат мира-2026.
