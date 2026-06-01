Сергей Разумовский

Сборная Бразилии уверенно победила Панаму в товарищеском матче со счетом 6:2.

Начало встречи осталось за бразильцами: уже на 2-й минуте счет открыл Винисиус Жуниор, который точно исполнил штрафной удар. Для вингера этот гол стал первым за национальную команду за последние пять матчей. В последний раз он забивал за сборную 10 октября в игре против Южной Кореи, которая завершилась победой Бразилии 5:0.

Кроме забитого мяча, Винисиус также записал на свой счет результативную передачу, ассистировав Каземиро, который отличился на 39-й минуте.

В итоге Бразилия одержала разгромную победу благодаря голам Винисиуса Жуниора, Каземиро, Раяна, Лукаса Пакеты, Игора Тиаго, который реализовал пенальти, и Данило. В составе Панамы отличился Гарви, также автогол оформил Матеус Кунья.

Товарищеский матч

Бразилия – Панама 6:2

Голы: Винисиус Жуниор, 2, Каземиро, 39, Раян, 53, Лукас Пакета, 60, Игор Тиаго, 63 (пен.), Данило, 81 – Кунья, 14 (автогол), Гарви, 84

Ранее сообщалось, что нападающий киевского Динамо Эдуардо Герреро не получил вызов в сборную Панамы на чемпионат мира-2026.