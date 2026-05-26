Нападающий киевского Динамо Эдуардо Герреро не попал в окончательную заявку сборной Панамы на чемпионат мира-2026. В то же время 26-летний форвард участвовал в отборе: сыграл в трех матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

👥 Заявка сборной Панамы на чемпионат мира

🧤 Вратари: Орландо Москера (Аль-Фейха), Луис Мехия (Насьональ), Сесар Самудио (Маратон)

🛡 Защитники: Майкл Мурильо (Бешикташ), Хосе Кордоба (Норвич), Сесар Блекмен (Зальцбург), Эрик Девис (Пласа Амадор), Фидель Эскобар (Саприсса), Андрес Андаде (ЛАСК), Родерик Миллер (Туран), Хорхе Гутьеррес (Депортиво Ла-Гуайра), Эдгардо Фаринья (Нижний Новгород).

🧠 Полузащитники: Анибаль Годой (Сан-Диего), Адальберто Каррасколья (Пумас), Йоель Барсенас (Масатлан), Хосе Луис Родригес (Хуарес), Карлос Гарви (Миннесота Юнайтед), Кристиан Мартинес (Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона), Сесар Янис (Кобресаль), Альберто Кинтеро (Пласа Амадор), Асариас Лондоньо (Универсидат Католика Кито).

🎯 Нападающие: Исмаэль Диас (Леон), Хосе Фахардо (Универсидат Католика Кито), Сесилио Вотерман (Универсидат Консепсьон), Томас Родригес (Саприсса).

На чемпионате мира 2026 года сборная Панамы выступит в группе L. На групповом этапе ее соперниками будут Англия, Хорватия и Гана.

В сезоне за Динамо Герреро забил девять мячей и сделал две результативные передачи. В частности, именно его гол стал победным в заключительной игре сезона против Кудривки, которая завершилась со счетом 3:2.