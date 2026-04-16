Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер сегодня проведет ответный матч четвертьфинала Лиги конференций против нидерландского АЗ Алкмар. Встреча состоится на стадионе «АФАС» в Алкмаре, а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Перед игрой главные тренеры уже определились со стартовыми составами. Наставник горняков Арда Туран принял решение выпустить с первых минут Изаки Силву в центре поля, несмотря на то, что футболист получил травму головы в первом матче. Это свидетельствует о доверии тренерского штаба к полузащитнику и его готовности помочь команде в ключевом поединке.

В то же время вингер Эгиналду, который получил повреждение в матче чемпионата Украины против ЛНЗ, начнет встречу на скамейке запасных. На правом фланге защиты вместо Конопли с начального свистка сыграет Винисиус Тобиас.

Для Шахтера эта игра чрезвычайно важна, ведь после победы 3:0 в первом матче команда Арды Турана имеет хорошие шансы выйти в полуфинал турнира. Именно поэтому кадровые решения тренерского штаба могут сыграть определяющую роль в попытке удержать комфортное преимущество и оформить выход дальше.

Победитель противостояния между АЗ и Шахтером в полуфинале Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре Кристал Пэлас – Фиорентина. В первом матче английский клуб одержал убедительную победу со счетом 3:0, поэтому именно лондонцы на данный момент имеют значительное преимущество перед ответным матчем.

Шахтер ставит цель выиграть Лигу конференций. По крайней мере, об этом высказался хавбек «горняков».

