Павел Василенко

Бразильский вингер донецкого Шахтера Кевин может перейти в Фулхэм. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб и 22-летний футболист согласовали личные условия.

Шахтер настаивает на сумме трансфера в 50 миллионов евро, переговоры между «дачниками» и «горняками» должны продолжиться в ближайшие дни или будут перенесены на следующую неделю.

Кевин в нынешнем сезоне успел провести три матча за Шахтер: четыре гола и две результативные передачи.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 12 миллионов евро.