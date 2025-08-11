Фулхэм сделал обновленное предложение по трансферу вингера Шахтера Кевина. По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб был готов заплатить 37 миллионов евро плюс дополнительные бонусы, но горняки настаивают на сумме в 50 миллионов и снова ответили отказом.

22-летний бразилец в новом сезоне уже провел три матча квалификации Лиги Европы, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее Фулхэм предлагал 30 миллионов евро плюс бонусы, что могло составить около 40 миллионов, но и тогда Шахтер отклонил это предложение.

Кевин присоединился к донетчанам в январе 2024 года, когда клуб заплатил Палмейрасу 12 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи, а также был признан лучшим игроком команды.