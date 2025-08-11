Фулхэм и Шахтер не могут договориться о цене на Кевина
Переговоры продолжаются
9 минут назад
Фулхэм сделал обновленное предложение по трансферу вингера Шахтера Кевина. По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб был готов заплатить 37 миллионов евро плюс дополнительные бонусы, но горняки настаивают на сумме в 50 миллионов и снова ответили отказом.
22-летний бразилец в новом сезоне уже провел три матча квалификации Лиги Европы, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Ранее Фулхэм предлагал 30 миллионов евро плюс бонусы, что могло составить около 40 миллионов, но и тогда Шахтер отклонил это предложение.
Кевин присоединился к донетчанам в январе 2024 года, когда клуб заплатил Палмейрасу 12 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи, а также был признан лучшим игроком команды.