Павел Василенко

Сегодня в заключительном матче шестого тура чемпионата Украины во Львове играют Шахтер и Заря. В заявке «горняков» на этот поединок не оказалось 20-летнего полузащитника Алиссона.

Отсутствие бразильца в протоколе обусловлено травмой, которую он получил накануне, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Шахтер не сможет рассчитывать на вингера в течение двух-трех месяцев.

Алиссон присоединился к Шахтеру в марте этого года. Атлетико Минейро получил за вингера 14 млн евро. При этом Transfermarkt оценивает бразильца в девять миллионов.

Контракт Алиссона с донецким клубом рассчитан до 31 декабря 2029 года.

В этом сезоне 20-летний бразилец провел за Шахтер 13 поединков: четыре гола и шесть передач.