В понедельник, 22 сентября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором донецкий Шахтер встретится с луганской Зарей.

Начало игры – в 18:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на платформе UPL.TV.

Шахтер: курс на победу

Команда Ардя Турана входит в тройку лидеров чемпионата, имея после пяти туров 11 очков (9 забитых и 4 пропущенных мяча). В прошлом туре «горняки» упустили победу в матче против Металлиста 1925 (1:1), пропустив на последних минутах после спорного гола.

Шахтер стартовал в Кубке Украины и одержал минимальную победу над Полесьем (Ставки) в статусе действующего обладателя трофея. В той встрече дебютировали новички – полузащитник Изаки и форвард Лука Мейреллиш, который сразу отметился первым голом. Самыми результативными игроками команды остаются Кауан Элиас (5 голов) и Алисон (4 гола и 6 ассистов).

Заря: новый этап с Виктором Скрипником

Луганская команда вернула на тренерский мостик Виктора Скрипника, с которым ранее достигала значительных успехов в чемпионате. В новом сезоне Заря демонстрирует нестабильные результаты: ничья с ЛНЗ (0:0), победы над Кудривкой (2:1) и Полтавой (4:1), а также поражения от Кривбасса (2:3) и Колоса (1:3). С 7 очками луганчане занимают 7-е место в турнирной таблице (разница мячей: 9–8).

В Кубке Украины Заря уже прекратила выступления, уступив в 1/32 финала Черноморцу (1:2). Лучший бомбардир команды – Пилип Будковский, на счету которого 5 забитых мячей.

История противостояния

Шахтер и Заря провели между собой 53 матча в рамках чемпионата Украины. «Горняки» одержали 41 победу, 5 встреч завершились вничью, а 7 раз сильнее была Заря. Общая разница мячей – 127:38 в пользу донеччан.

В предыдущем поединке, состоявшемся 9 мая 2025 года в Киеве, команды разошлись миром – 0:0, причем Шахтер большую часть матча играл в меньшинстве.

Судейская бригада

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов. Ассистенты – Александр Корнийко и Марина Стрелецкая. За VAR будет отвечать Андрей Коваленко.

