Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин для football.ua прокомментировал спорные действия арбитров в поединках с участием клуба, а также в пользу киевского Динамо.

Я понимаю, откуда идет заказ. Но я хочу, чтобы в этой ситуации публично и прозрачно разобралось руководство УАФ. Мы всегда выступали и выступаем за равные условия для всех клубов, независимо кто это: Шахтер, Динамо или Рух. Нам не нужна помощь арбитров — мы требуем лишь беспристрастного, справедливого отношения.

К сожалению, в каждом втором матче с нашим участием мы видим системные ошибки судей. И это уже не вопрос случайности. Если ситуация не изменится в ближайшее время, это приведет к большому скандалу международного уровня. Потому что большое количество ведущих международных СМИ интересуются чемпионатом Украины во время войны.

Я надеюсь, что те, кто курирует арбитраж в нашей стране, осознают последствия и без промедления наведут порядок, доказав, что они действительно компетентны в своей сфере ответственности, — сказал Палкин.