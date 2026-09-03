Центральный защитник Полесья Жоау Виалле получил серьезную травму на тренировке и будет вынужден пропустить примерно шесть месяцев. О состоянии футболиста сообщил главный тренер житомирской команды Руслан Ротань, а его слова передает пресс-служба

Во время матча Полесья против Шахтера (2:0) футболисты житомирского клуба вышли на поле в футболках в поддержку Виалле. Наставник команды объяснил, что португалоязычный защитник получил травму во время одной из тренировок.

На тренировке получил очень неприятную травму. К сожалению, Жоау выбыл практически на полгода. Ему будет сделана операция. Мы желаем Жоау как можно скорейшего восстановления. Руслан Ротань

Жоау Виалле выступает за житомирский клуб с июля 2024 года. До Полесья он перешел из бразильского Итуану. Действующий контракт футболиста с украинской командой рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне защитник еще не выходил на поле в составе первой команды Полесья. В кампании-2025/26 он провел три матча за житомирский клуб и еще одну встречу сыграл за Полесье-2.

Ранее Виалле уже имел проблемы со здоровьем. В феврале футболист получил травму на тренировке и из-за этого пропустил вторую часть сезона. Новая травма еще больше отсрочит его возвращение в состав основной команды.