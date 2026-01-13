Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассматривает возможность покинуть «Олд Траффорд», сообщает The Independent.

В МЮ опасаются, что португалец может воспользоваться клаусулой в 57 миллионов фунтов, которая предусмотрена для клубов за пределами Англии.

Ситуацию вокруг Фернандеша мониторят клубы Саудовской Аравии и Бавария, которая может гарантировать трофеи для Бруну, последовав примеру Харри Кейна.

Манчестер Юнайтед официально назначил Керрика тренером.