Бруно лопнуло терпение! Лидер МЮ подал запрос на трансфер
около 14 часов назад
Бруну Фернандеш / Фото - Манчестер Юнайтед
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассматривает возможность покинуть «Олд Траффорд», сообщает The Independent.
В МЮ опасаются, что португалец может воспользоваться клаусулой в 57 миллионов фунтов, которая предусмотрена для клубов за пределами Англии.
Ситуацию вокруг Фернандеша мониторят клубы Саудовской Аравии и Бавария, которая может гарантировать трофеи для Бруну, последовав примеру Харри Кейна.