Манчестер Юнайтед определился с кандидатурой наставника, который будет руководить командой до конца текущего сезона. Клуб достиг принципиальной договоренности с Майклом Кэрриком по поводу его назначения исполняющим обязанности главного тренера, сообщает The Athletic.

По информации источника, 44-летнему специалисту осталось согласовать с руководством красных дьяволов финальные детали контракта. В случае успешного завершения переговоров Кэррик уже 17 января будет руководить командой в принципиальном матче против Манчестер Сити.

После увольнения Рубена Аморима Манчестер Юнайтед провел два матча под руководством Даррена Флетчера. В настоящее время команда занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея 32 очка после 21 тура.