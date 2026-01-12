Майкл Каррик согласился со всеми условиями предложенного Манчестер Юнайтед контракта и близок к назначению на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, сообщают журналисты Фабрицио Романо и Флориан Плеттенберг.

По данным источников, стороны фактически согласовали все детали соглашения, а официальное назначение может состояться уже на этой неделе. Решающую роль сыграли личные переговоры Каррика с руководством клуба, после которых он стал главным кандидатом на временную должность.

Ранее руководство Манчестер Юнайтед рассматривало вариант с возвращением Оле-Гуннара Сульшера, однако сейчас именно Каррик лидирует в списке претендентов на временное руководство командой после увольнения Рубена Аморима.

Напомним, Майкл Каррик уже исполнял обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед в 2021 году. Под его руководством команда одержала победы над Арсеналом и Вильярреалом, а также сыграла вничью с Челси.