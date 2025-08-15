Павел Василенко

С нового сезона судьи в Английской Премьер-лиге будут больше сосредоточены на подкатах и владении мячом в штрафной площадке, что может привести к увеличению количества штрафных ударов.

Цель расширенного внимания судей заключается в реагировании на проблемы, которые могут повлиять на игру и достижение цели завладения мячом. Ожидается, что система VAR, которая может оценивать эти ситуации, также будет этому способствовать.

По данным агентства DPA, признаки симуляции будут оцениваться строже, а судьям будет предоставлена возможность вызывать врачей или физиотерапевтов на поле гораздо раньше в случае возможной травмы головы.

Со временем судьи получат видеокамеры после их успешного дебюта на Клубном чемпионате мира в США и последующего одобрения их на практике. Также вступит в силу правило восьми секунд владения мячом для вратарей.