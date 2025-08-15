Павел Василенко

Давид Рая стал отличным приобретением для Арсенала, куда он сначала прибыл в аренду на один год из Брентфорда, а после отличного первого сезона на «Эмирейтс» «канониры» выкупили его летом 2024 года за 32 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 он сыграл 41 матч и даже 20 раз не пропустил ни одного гола, а в следующем сезоне ещё больше повысил свой уровень игры и доказал, что является одним из лучших вратарей чемпионата Англии и был одной из ключевых причин выхода Арсенала в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако его путь к вершине был вовсе не лёгким.

Рае пришлось проявить огромную психологическую силу, чтобы преодолеть серьёзную травму, полученную во время игры за Блэкберн Роверс. Его внешность сегодня значительно изменилась, особенно форма носа, что датируется 2018 годом, когда Блэкберн играл против Вест Бромвич Альбион.

В вышеупомянутом матче, который завершился со счётом 1:1, Рая столкнулся с форвардом Джеем Родригесом и получил тяжёлый перелом носа. Ситуация была настолько серьёзной, что ему пришлось получать кислород на поле, а затем его срочно доставили в больницу.

Менеджер Блэкберна Тони Моубрей на тот момент назвал травму чрезвычайно серьёзной.

«Игроков потряс увиденный. Кость на кончике носа почти вдавилась в череп, а нос буквально свисал. Некоторые игроки даже не могли смотреть — это было так плохо».

Несмотря на тяжесть травмы, Рая быстро вернулся на поле. Он некоторое время носил защитную маску, а операцию отложил до конца сезона, потому что не хотел пропускать игры. А затем проявил психологическую стойкость.

«Такое может произойти с кем угодно. Это не заставит меня изменить свой стиль игры».

Хотя он мог отсутствовать до восьми недель, он вернулся всего через две, что чётко свидетельствует о его характере. Именно такой подход позже открыл ему путь к тому, чтобы стать вратарём первого выбора Арсенала под руководством Микеля Артеты.

Напомним, что за «канониров» выступает украинский защитник Александр Зинченко.